‹ Önceki Haber G-20 Hazine Bakanları koronavirüs gündemiyle toplandı G-20 Hazine Bakanları koronavirüs gündemiyle toplandı Sonraki Haber › New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı

ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle ertelendi

01.04.2020 - 08:37
ABD'deki Halk Bankası duruşması koronavirüs nedeniyle ertelendi | Ekonomi Haberleri

ABD'deki İran yaptırımları davasında bir sonraki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Haziran'da yapılacak.

Halk Bankası'nın duruşmalara katılmayı kabul etmesinin ardından bugün ilk duruşma telekonferans yöntemiyle yapıldı. Davaya bakan Yargıç Richard Berman, duruşmanın koronavirüs salgını yüzünden telekonferans yoluyla yapıldığını belirterek, savunma avukatlarına iddianamenin okunmasına gerek olup olmadığını sordu.

HALK BANKASI, İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

AA'nın haberine göre; Halk Bankası'nı temsil eden Williams & Connolly hukuk firmasından avukat Robert Cary ise iddianameyi alıp incelediklerini, tekrar okunmasına gerek olmadığını ve iddianamedeki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti. Cary, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemediklerini ve bu davada son derece önemli olan konuları, dil ve tercüme engeli nedeniyle video konferans üzerinden aktarmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Avukat Cary, mahkemeden Türk yetkililerle yüz yüze görüşebilmek için 90 gün süre talep etti. Savcılıktan yetkililer ise birçok önemli toplantının ve işin hala devam ettiğini, duruşmanın video konferans ile yapılabildiğini anlatarak, Halk Bankası avukatının bu talebine karşı çıktı.

Yargıç Richard Berman, iki tarafı da dinledikten sonra Halk Bankası'na 90 gün yerine 70 gün süre vererek, bir sonraki duruşmanın 9 Haziran'da yapılmasına karar verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
88.894 Değişim: -0,84% Hacim : 7.848 Mio.TL Son veri saati : 15:06
Düşük 87.889 01.04.2020 Yüksek 90.399
Açılış: 88.286
6,6696 Değişim: 0,83%
Düşük 6,6108 01.04.2020 Yüksek 6,6717
Açılış: 6,615
7,2912 Değişim: -0,04%
Düşük 7,2611 01.04.2020 Yüksek 7,3102
Açılış: 7,294
339,37 Değişim: 1,07%
Düşük 334,11 01.04.2020 Yüksek 341,89
Açılış: 335,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.