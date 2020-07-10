‹ Önceki Haber Banka dışı finans kesiminin aktifleri 121 milyar lira oldu Banka dışı finans kesiminin aktifleri 121 milyar lira oldu Sonraki Haber › Çin'e ihracatı ilk yarıda arttı Çin'e ihracatı ilk yarıda arttı

ABD'de üretici fiyatları beklenin aksine geriledi

10.07.2020 - 16:30
ABD'de üretici fiyatları beklenin aksine geriledi | Ekonomi Haberleri

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda beklenenin aksine aylık yüzde 0,2'lik azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 düşmesini bekliyordu.

ÇEKİRDEK ÜFE YÜZDE 0,3 ARTTI

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise haziranda aylık yüzde 0,3 artarak ocak ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi. Çekirdek ÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,4 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.809 Değişim: -0,85% Hacim : 22.917 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 112.829 10.07.2020 Yüksek 115.451
Açılış: 115.451
6,8655 Değişim: 0,06%
Düşük 6,8515 10.07.2020 Yüksek 6,8686
Açılış: 6,8611
7,7657 Değişim: 0,21%
Düşük 7,7277 10.07.2020 Yüksek 7,7799
Açılış: 7,7492
396,98 Değişim: -0,24%
Düşük 396,06 10.07.2020 Yüksek 399,77
Açılış: 397,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.