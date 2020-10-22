ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin altında yükselerek 787 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 898 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 842 bin olarak revize edildi. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 860​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 811 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 8.373 milyon seviyesine geriledi.

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