ABD'de işsizlik maaş başvuruları beklentinin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de işsizlik maaş başvuruları, 1.42 milyon ile beklentinin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı 18 Temmuz ile biten haftada 1.42 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Reuters anketine katılan ekonomistler 1.30 milyon kişinin işsizlik maaş başvurusunda bulunacağını tahmin ediyorlardı. Geçen haftaki işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1.31 milyon olmuştu.

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