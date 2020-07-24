‹ Önceki Haber "Ekonomideki toparlanma 1,5 yıldan uzun sürecek" "Ekonomideki toparlanma 1,5 yıldan uzun sürecek"

ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın zirvesinde

24.07.2020 - 18:44
ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 1,5 puanlık artışla 51,3 değerine çıktı ve son 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 51,3 değerine yükseldi.

Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, bu dönemde ekonomik normalleşmeyle imalat sektöründeki genişlemenin de başladığını gösterdi.

Beklenenden az bir artış gösteren verinin, temmuzda 51,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, haziran ayında ise 49,8 değerinde gerçekleşmişti.

HİZMET SEKTÖRÜ ENDEKSİ BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Hizmet sektörü PMI da temmuzda bir önceki aya göre 1,7 puan artışla 49,6'ya yükseldi ancak beklentileri karşılayamadı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 51 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, haziranda ise 47,9 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artarak 50 oldu. Bileşik PMI, haziranda 47,9 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayında ekonomik faaliyetin istikrara kavuşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak büyümeye ilişkin hayal kırıklıklarının olduğunu kaydetti.

Yeni işlere yönelik kayıpların oranında yeniden bir artış görüldüğünü aktaran Williamson, bunun talebin azaldığı endişelerine neden olduğunu belirtti.

Williamson, geleceğe dair beklentinin iyileştiğini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerinden dolayı siyasete ilişkin belirsizliğin olduğunu ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.202 Değişim: 0,14% Hacim : 18.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 118.221 24.07.2020 Yüksek 119.202
Açılış: 118.501
6,8472 Değişim: 0,05%
Düşük 6,8335 24.07.2020 Yüksek 6,8527
Açılış: 6,8435
7,9669 Değişim: 0,36%
Düşük 7,9191 24.07.2020 Yüksek 7,9740
Açılış: 7,9387
418,38 Değişim: 0,76%
Düşük 413,90 24.07.2020 Yüksek 419,93
Açılış: 415,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.