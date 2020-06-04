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ABD'de dış ticaret açığı yüzde 16,7 arttı

04.06.2020 - 18:09
ABD'de dış ticaret açığı yüzde 16,7 arttı | Ekonomi Haberleri

ABD'de dış ticaret açığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolar oldu.

Kovid-19'un etkisiyle bu dönemde artış göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 49 milyar dolar olması yönündeydi.

Mart ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 44,4 milyar dolardan 42,3 milyar dolara revize edildi.

ABD'nin nisan ayındaki ihracatı, bir önceki aya göre yüzde 20,5 azalarak 151,3 milyar dolara düştü. Ülkenin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 13,7 azalışla 200,7 milyar dolara geriledi.

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ÇİN İLE DIŞ TİCARET AÇIĞINDA NİSANDA YÜZDE 52,9'LUK ARTIŞ

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak son dönemde yeniden gerilim yaşadığı Çin ile arasındaki ticaret açığı, nisanda artış kaydetti. Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 52,9 artarak 26 milyar dolara çıktı.

ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde aylık 2,1 milyar dolar artışla 9,3 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 11 milyar dolar artarak 35,2 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin nisan ayında dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (14,3 milyar dolar), Almanya (4 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Meksika (3,3 milyar dolar), Güney Kore (2,3 milyar dolar), Tayvan (2,2 milyar dolar), İtalya (2 milyar dolar), Hindistan (1,9 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar), Singapur (1,1 milyar dolar), Kanada (400 milyon dolar) ve İngiltere (400 milyon dolar) yer aldı.


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