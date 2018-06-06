ABD'de dış ticaret açığı 7 ayın dibinde

ABD'de dış ticaret açığı, 7 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de dış ticaret açığı, nisan ayında 46.2 milyar dolar olarak 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklenti 49 milyar dolardı. Bu dönemde ihracat yüzde 0.3 artışla 211.2 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 0.2 düşerek 257.4 milyar dolara geriledi.

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