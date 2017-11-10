ABD Venezuela yaptırımlarını genişletti

Washington yönetimi, Venezuela'da demokratik seçim sürecini baltaladıkları, medyaya sansür uyguladıkları ve yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 10 kamu yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuelalı 10 kamu yetkilisinin yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Ülkede 15 Ekim'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde sahtekarlık yapıldığına dair güçlü ibareler olduğu vurgulanan açıklamada, yasalara aykırı uygulamaların hükümetin beklenmedik başarısına yardım ettiği ileri sürüldü.

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"Venezuela hükümeti, seçim sonuçlarının bağımsız şekilde incelenmesine yönelik çağrıları hiçe sayarak kazanan adayların gayrimeşru Kurucu Meclis önünde yemin etme sürecini başlattı. Bu, Devlet Başkanı Nicholas Maduro rejiminin otoriter doğasını bir kez daha ortaya koydu" ifadeleri kullanılan açıklamada, ayrıca devlete ait medya kurumlarının hükümet tarafından suistimal edildiği ve sansür uygulandığı iddia edildi.

Zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan Venezuela halkına dağıtılan yiyecek pullarında bile yolsuzluk yapıldığı öne sürülen açıklamada, ülkedeki şartların seçimlerin özgür ve adil olduğuna dair şüpheleri daha da artırdığı savunuldu.

Yaptırım kararı çerçevesinde ABD'deki tüm mal varlığı dondurulan ve Amerikalılarla ilişki kurması yasaklanan 10 Venezuelalı yetkilinin isimleri şöyle: "Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth Hernandez De Hernandez, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Julian Isaias Rodriguez Diaz, Ernesto Emilio Villegas Poljak, Jorge Elieser Marquez Monsalve, Manuel Angel Fernandez Melendez, Carlos Alberto Osorio Zambrano ve Freddy Alirio Bernal Rosales."

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