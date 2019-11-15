"ABD ve Çin telefon görüşmesi yapacak"

ABD Ticaret Bakanı Ross, "ABD ve Çin bugün telefon görüşmesi yapacak ancak Çin ürünlerine gümrük vergileri hâlâ 15 Aralık'ta başlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Çin birinci aşama ticaret anlaşmasında sonuca ulaşmak için çalışmaya devam ederken; ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, iki ülke yetkililerinin günün ilerleyen saatlerinde telefon görüşmesi yapacaklarını ancak ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerinin hâlâ 15 Aralık'ta başlama ihtimali bulunduğunu belirtti.

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Ross, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, "Şimdi son ayrıntılara geldik" dedi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakında yapılması planlanan gümrük vergisi artışında herhangi bir değişiklik işareti vermediğini de söyledi.

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