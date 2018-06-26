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ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

26.06.2018 - 16:04
ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD'de menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.

Bakanlar Kurulu'nun, ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesini içeriyor.

AA'nın haberin göre: Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek. 

Karar 21 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak oranlar şöyle:

Diğer sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 10, Pirinç yüzde 25, Yenilen çeşitli gıda müstahzarları yüzde 10, Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 70, Yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 30, Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 5, Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü yüzde 5, Kalsine edilmemiş petrol koku yüzde 4, Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 30, Poli (vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) yüzde 25, Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 5,  Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 30, Yakmaya mahsus ağaçlar; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 5, Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt; el yapısı kağıt ve karton yüzde 10, Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları yüzde 10, Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar yüzde 25, Suni filament demetleri selüloz asetattan olanlar yüzde 30,  Bazı demir ve çelik ürünleri yüzde 30, Tek kademeli dalgıç pompaları yüzde 10,  Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 60, Alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil) yüzde 5.


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