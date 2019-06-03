ABD Başkanı Trump, "ABD ticaret savaşında milyarlar kazanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, giderek genişleyen küresel ticaret savaşında ABD’nin "milyarlar" kazandığını vurguladı. Trump, Twitter paylaşımında, Çinin karşılıklı ticarette rekabet gücünü sürdürebilmek için para yaktığını ileri sürdü.

##$HABER_1455395$##

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çinin, ürünlerinin küresel piyasalardaki satışlarını sürdürebilmek için teşvikler verdiğini belirten Trump, paylaşımında şöyle dedi: "Pek çok firma vergilerden kaçabilmek ve başka ülkelerde iş yapabilmek için Çini terkediyor. Maliyetler ya da enflasyonda gözle görülür bir artış yok; ancak, ABD milyarlar kazanıyor."