ABD tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde yükseldi | Ekonomi Haberleri

ABD tarım dışı istihdam ocak ayında 225 bin ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 225 bin ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydederek ekonominin ılımlı büyümeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Reuters anketine göre tarım dışı istihdamın aralık ayında 160 bin artacağı tahmin ediliyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre çalışan ücretleri ise ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 artışla yüzde 0.3 olan tahminlerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya kıyasla artarak yüzde 3.6 seviyesine geldi.

Dolar, ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından yen karşısında yükseldikten sonra kazanımlarını geri vererek verinin açıklanmasından önceki seviyelerine geriledi.

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