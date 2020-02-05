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ABD özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde

05.02.2020 - 17:47 | Son Güncelleme :
ABD özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 291 binlik artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü yılın ilk ayında 291 bin kişiye iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 156 bin olarak belirlenmişti.

Ocak ayında özel sektör istihdamında gerçekleşen bu artış, Mayıs 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

İstihdam artışına, küçük ölçekli şirketler 94 bin, orta ölçekliler 128 bin ve büyük ölçekli firmalar 69 bin kişiyi işe alarak katkı sağladı. İstihdam artışının 237 bini hizmet, 54 bini ise mal sektöründe gerçekleşti.

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Yaklaşık 411 bin işveren ve 24 milyon çalışandan alınan bilgilere göre hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, Aralık 2019'da 202 bin olan özel sektördeki istihdam artışı ise 199 bin olarak revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki işsizlik oranı Aralık 2019'da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmişti.


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