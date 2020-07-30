ABD ekonomisinde tarihi daralma: Yüzde 32.9 | Ekonomi Haberleri

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 küçülerek tarihi bir daralma kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 azaldı.

Bu dönemde tarihi bir daralma kaydeden ABD ekonomisine ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 34,1 küçülmesi yönündeydi.

Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyede daralan ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'lik küçülme kaydetmişti.

##$HABER_1463557$##

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, kişisel tüketim harcamaları, ihracat, özel stok yatırımları, yabancıların sabit yatırımları ve yerel hükümet harcamalarındaki düşüşlerin federal hükümet harcamalarındaki yükselişle kısmen dengelenmesi etkili oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,9 azalış gösterdi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,1 azaldı. Beklentiler bu verinin yüzde 1 artması yönündeydi.

Etiketler