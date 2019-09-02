ABD, Çin ürünlerine ek vergi uygulamaya başladı | Ekonomi Haberleri

ABD, 112 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül'den itibaren ek gümrük vergisi uygulamaya başladı ve bu adımla ticaret savaşı daha da kızıştı.

ABD ve Çin birbirlerinden ithal aldıkları ürünlere koydukları gümrük vergileri yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, 112 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe yüzde 15 vergi konulması kararı almış, bu kararı çok tartışılmıştı.

Yüzde 15 vergi durumunda ABD'li tüketiciler bazı gıda, spor malzemesi, spor giyim ürünü, müzik enstrümanları ve mobilyaya daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Öte yandan Pekin de Çin'e gönderilen 75 milyar dolar değerinde ABD ürününe yüzde 5 ila 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

Çin daha önce yaptığı açıklamada gümrük vergisi listesine giren ürünler arasında tatlı mısır, domuz ciğeri, mermer, bisiklet lastiği gibi bin 700 kadar ürün olduğunu belirtmişti.

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TEKRAR MASAYA YATIRILACAK

Dünyanın merakla beklediği vergi kararıyla ilgili Trump cuma günü ertelenmeyeceğini ve yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Bu ayın ilerleyen günlerinde iki ülke temsilcilerinin Washington’da bir araya gelip ticaret konusunu masaya yatırması bekleniyor.

Trump daha önce de 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 15 vergi açıklamış ancak daha sonra bunu 15 Aralık tarihine ertelemişti. Yüzlerce Amerikan şirketi Trump’a vergi artışları konusunda şikayette bulunmuştu ancak Trump geri adım atmamıştı.

1 Ekim’den itibaren de Trump 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 25’le yüzde 30 oranında vergi uygulama kararı almıştı. Aralık ayında planlanan vergiler de yürürlüğe girdiğinde Amerika’ya ulaşan 550 milyar dolar değerinde bütün Çin ürünleri vergilenmiş olacak.

ASYA HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ

Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından güvenli liman aramaları ile birlikte Japon yenine yöneldi ve yen dolar karşısında Asya seansının açılışında değer kazandı. Offshore yuan dolar karşısında, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) kur fiksingini tüm tahminlerin üzerinde belirlemesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Asya hisse senetleri ve ABD endeks vadeli kontratları tarifelerin yürürlüğe girmesinin ardından, bu uygulamanın büyük ölçüde beklenmesine karşın, yükseldi.

G7'DE TAVRI YUMUŞAMIŞTI

ABD ile Çin'in arasında süren ticaret savaşı 23 Ağustos tarihinde karşılıklı gümrük vergilerini arttırmalarının ardından kızışmış ancak Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Trump'ın tavırları yumuşamıştı. Hatta Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng konuyla ilgili eylül ayında görüşmelerde bulunacaklarını belirtmişti.

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