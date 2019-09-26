ABD Başkanı Trump'tan 'ticaret anlaşması' mesajı | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "Çin ile ticaret anlaşması düşünülenden daha önce olabilir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yaklaşık 15 aydır sürmekte olan ticaret savaşını sona erdirebilecek bir anlaşmanın düşünülenden daha yakın bir zamanda olabileceğini ve Çin'in ABD'den sığır ve domuz da dahil büyük miktarda tarımsal ürün satın aldığını belirtti.

Trump dün New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Çin için "Bir anlaşma yapmayı şiddetle istiyorlar. Bu (anlaşma) sizin düşündüğünüzden daha önce olabilir" dedi.

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Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile sınırlı bir ticaret anlaşması yapmasının ardından Çin ile bir ticaret anlaşmasına varılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Ancak Trump Salı günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD-Çin ticaret müzakerelerinde "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceğini söyleyerek Çin’in ticaret uygulamalarını sert şekilde eleştirirken, Çin ABD'nin eleştirilerini reddetmişti.