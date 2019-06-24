ABD Başkanı Trump'tan Fed'e yeni eleştiri | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, Fed faiz oranlarını düşürmediği için eleştirerek, gevşek bir para politikasının ekonomiye yararlı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirmeye devam etti. Trump, yaptığı paylaşımında, "Fed'in ne yaptığını bilmemesine rağmen, ABD tarihinin en iyi haziranlarından birinini yaşıyoruz. Fed'in doğru hamleyi yaptığını düşünün, Dow belki bin puan yükselecek, gayri safi yurt içi hasıla yüzde 4.0 belki yüzde 5.0 artacaktı. Şimdi, faizleri düşürerek gevşemeye ihtiyacımız olan bir dönemde, bir çocuk gibi inat ediyorlar" dedi.

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DHA'nın haberine göre; Trump geçtiğimiz aylardan bu yana Fed'e faizleri düşürme çağrısı yapıyor, ancak Fed faizleri geçen hafta gerçekleştirilen para politikası toplantısında sabit tuttu. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı açıklamasındaki, "Katılımcıları çoğu, uyumlu para politikasının güçlendiğini gördü" cümlesini, gelecek ay faizlerin düşürüleceğine ilişkin sinyal olarak görüyor.

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