AB liderleri 'canlandırma planı' üzerinde anlaştı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, liderleri neredeyse beşinci güne sarkan zorlu zirvede koronavirüsten etkilenen ekonomileri için 750 milyar Euro büyüklükte canlandırma planı üzerinde uzlaşıya vardı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri uzun müzakerelerin ardından salgın sonrası canlandırma planı üzerine anlaştı. AB zirvesinin başkanı Charles Michel, 27 liderin Türkiye saati ile 06.15'teki oturumda anlaşmaya varmalarının ardından Twitter'dan "Anlaştık" açıklamasında bulundu. Yetkililer anlaşmanın AB'nin geleceğine dair şüpheleri gidermek için önemli olduğunu ifade etti.

AB zirvesinde üye ülkeler, 1.8 trilyon Euroluk uzun vadeli AB bütçe taslağı ve koronavirüs ekonomik kurtarma paketi üzerinde uzlaşmaya çalışıyorlardı.

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Koronavirüs salgınında tahrip olan ekonomileri ayağa kaldırmayı amaçlayan 750 milyar Euro büyüklüğündeki yardım fonunun nasıl yapılandırılacağı zirvenin en önemli parçasını oluşturuyordu.

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