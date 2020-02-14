800 milyon Euro’luk doğrudan satış | Ekonomi Haberleri

En son Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımının, forma kol sponsorluğunu üstlenmesiyle gündeme gelen Qnet, Türkiye’de hedef büyüttü.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren Asyalı firma, 2019’da 33 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye cirosunu, 3-4 yıl içinde 120 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyor. 2014 yılından bu yana da Manchester City Spor Kulübü’nün resmi doğrudan satış sponsoru konumunda olduklarını hatırlatan Qnet Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Fenerbahçe futbol klübüne sponsor olmak için de girişimde bulunabileceklerini ifade etti.

YÜZDE 8 BÜYÜME

Sponsorlukları ve yeni dönem hedeflerini konuşmak için şirketin davetlisi olarak gittiğimiz Londra’da, değerlendirmelerde bulunan Cem Geyik, dünya çapında doğrudan satış sektörünün büyüklüğünün 190 milyar Euro olduğunu söyledi. Avon, Oriflame, Amway gibi firmaların da faaliyet gösterdiği Türkiye pazarının büyüklüğünün ise 2019 yılı itibarıyla 800 milyon Euro’ya ulaştığını ifade eden Geyik, Türkiye’nin yüzde 17 ile en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Qnet’in 170 binin üzerinde bağımsız satış temsilcisiyle sektörde ilk 4 firma arasında yer aldığını söyleyen Geyik, 2020’de yüzde 8 büyüme hedeflediklerini kaydetti. Geyik, cilt bakım ürünlerinden şampuana, saat ve takıdan tatil paketlerine kadar geniş ürün yelpazeleri olduğunu da ekledi.

DOĞAYA SAYGI

Faaliyet gösterdiği ülkelerde spor sponsorlukları ile çevre alanında sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Geyik şöyle devam etti: “Qnet, ürünlerini tasarlarken doğaya ve insana saygı prensibinden vazgeçmez. Firmanın hiçbir yerinde tek kullanımlık plastiğe izin verilmez. Plastik kapaklı karton kahve bardağını kapıdan içeri dahi sokamazsınız. Hayvanlar üzerinde test yapmayız. Ve hatta Qnet’te et tüketilmez. Vejetaryan firmayız. Ancak çalışanlarımızı vejeteryan olmaya

zorlamayız.”

SAAT ZİNCİRİ İDDİALARINI SORDUK

Türkiye pazarına 2010 yılında girdiklerini belirten Cem Geyik, süreci şöyle anlattı: “Türkiye’ye gelmeden önce, Orta Doğu ülkelerinden bazı kişiler Qnet ürünlerini bavul ticaretiyle pazarlamak için Türkiye’ye gelmiş ve o dönem ürün tedariğinde bazı aksaklıklar yaşanmış. Qnet bunu duyunca hemen Türkiye’ye geldi. Bakanlıkla görüşüp, kendilerinin konuyla ilgisi olmadığını anlattı. Sorumlular yakalandı ve sınırdışı edildi. Firma da resmi olarak Türkiye’de ofis açmaya karar verdi. Bu süreçte açılmış bütün davaları kazandık. Mağdurların da sorunlarını çözdük. Şu anda devam eden hiçbir soruşturma yok. Doğrudan satış yasasına istinaden tüm sektörü denetleyen resmi bir kuruluş da var.”

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