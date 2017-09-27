Zer Kartal Adi Ortaklığı’ndan 60 milyon TL’lik dev yatırım...

Zer Kartal Adi Ortaklığı’nın Ceylan İnşaat ve Artuklu Yatırım işbirliğiyle hayat bulan projesi Zer Kartal’ın lansmanı, 27 Eylül Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Projenin detaylarının paylaşıldığı lansman kapsamında büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten stratejik iş ortakları; işbirliklerinin geçmişi ve Zer Kartal’ın kentsel dönüşüm kapsamında önemli bir proje olduğunun altını çizdi.

İstanbul Anadolu Yakası’nın gözde lokasyonu Kartal’da Zer Kartal Adi Ortaklığı’nın Ceylan İnşaat ve Artuklu Yatırım işbirliğiyle hayat bulan projesi Zer Kartal’ın lansmanı, 27 Eylül Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Zer Kartal Adi Ortaklarından Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Artuklu Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kösen, Artuklu Yatırım Emlak A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Keleşoğlu, Artuklu Yatırım Emlak A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman İbrahim, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Ceylan, Artuklu Yatırım Emlak A.Ş Genel Müdürü Fuat Taştan ve Mutlu Er’in yanı sıra çok sayıda davetlinin de hazır bulunduğu lansmanda; projenin bütün detayları paylaşıldı.

‘ZAMAN’IN DEĞERİNİ BİLİYOR

75 m² ile 155 m² aralığındaki 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle, çekirdek ailelerden kalabalık ailelere kadar farklı kesimlere hitap edecek proje; konumuyla da kullanıcılarına konfor sağlayacak. Metro, E-5 ve otoban bağlantı yolu sayesinde sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak Zer Kartal; sahile 15 dakika mesafede olmasının yanı sıra sakinlerini özel güvenlik tarafından 7/24 korunma imkanı da sunacak. Site içerisinde, hareket sensörlü kameralar ve görüntülü konuşma sistemlerine sahip Zer Kartal, güvenli bir yaşamı sahipleriyle buluşturuyor. Sosyal donatılarıyla farklılaşan Zer Kartal; açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun alanları mini sinema salonu, fitness center, SPA (sauna, buhar odası, şok havuzu, hamam) gibi pek çok sosyal alanı bünyesinde barındırıyor.