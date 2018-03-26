516 firma yatırım teşvik belgesi aldı

Şubat ayında 516 kuruluş ve proje çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi aldı.

Resmi Gazete'nin 24 Mart tarihli sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre; tarım sektöründe 24, madencilik sektöründe 19, imalat sektöründe 283, enerji sektöründe 48, hizmet sektöründe 142 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

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Şubat ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 25.5 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 5.09 milyar dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 28,708 olarak belirlendi.

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