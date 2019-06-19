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451 firmaya teşvik belgesi verildi

19.06.2019 - 08:14 | Son Güncelleme :
451 firmaya teşvik belgesi verildi | Ekonomi Haberleri

Nisan ayında 451 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 11.9 milyar TL teşvik belgesi verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Nisan ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 11.9 milyar TL olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 17,694 kişilik istihdam öngörülüyor.

Listeye göre, Selçuk İplik Sanayi AŞ, Gaziantep'de 2.14 milyar TL bedelli selülozik Elyaf üretimi yatırımı için, İstanbul Gübre Sanayi AŞ, Kütahya'da 676 milyon TL bedelli kimyasal gübre üretimi yatırımı için, Renta Elektrikli Ev Aletleri Ltd. Eskişehir'de 515.3 milyon TL bedelli, BYS ev aletleri imalatı tevzi ve modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi aldı


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