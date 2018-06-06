4 yıldır ilk kez faiz artırdı

Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 6.25'e çıkardı, ancak 'nötr' para politikası yaklaşımını sürdürdü.

Hindistan merkez bankası enflasyon endişelerinden dolayı dört yıldan uzun süredir ilk kez politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 6.25'e çıkardı. Ancak 'nötr' para politikası yaklaşımını sürdürdü. Reuters anketine katılan ekonomistler repo faizinin yüzde 6'da tutulmasını bekliyorlardı.

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Para politikası kurulunun altı üyesinin tamamı faiz oranlarını artırılması lehine oy kullandı.