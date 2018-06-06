3 dev banka: Kabus yaşanmayacak

Wall Street’in üç büyük bankasına göre; gelişen piyasalarda (EM) bir "kabus" yaşanmayacak.

Goldman Sachs’a göre; gelişen piyasalarda makroekonomik temeller yükselen ABD faizleri, dolar rallisi ve petrol fiyatlarında artış gibi gelişmelerin yarattığı stres testine rağmen sağlam. Bankanın analistleri Andrew Tilton ve Kamakshya Trivedi’nin 5 Haziran’da kaleme aldığı raporda son dalgalanmadan en büyük darbeyi Arjantin ve Türkiye’nin aldığı belirtilirken; genel olarak EM’lerin büyümesinin güçlü, enflasyon oranlarının düşük olduğu ifade edildi.

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Morgan Stanley de bu görüşe katılarak, gelişenlerin 2013 yılının aksine ABD’de faizlerin yükselmesine karşı daha dirayetli olacağını öngördü. Ekonomist Chetan Ahya yayımladığı raporda, 2013’e göre birçok EM ülkesinde reel faizlerin daha yüksek, enflasyonun daha düşük ve cari dengelerin daha sağlıklı olduğu vurgulasa da Türkiye ve Arjantin’i bu duruma istisna olarak gösterdi.

Citigroup Ekonomisti Johanna Chua, "EM’lerde alışık olduğumuz dış dengesizlikler yok. Şoklar, ‘taper tantrum’ örneğinde olduğu kadar kötü olmadı" dedi.