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265 milyar dolarlık kozmetik fırsatı

29.06.2019 - 11:10
265 milyar dolarlık kozmetik fırsatı | Ekonomi Haberleri

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, tıbbi ve aromatik bitki sektörünü araştıran Meclis komisyonuna kozmetik alanına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Ar-Ge çalışması devam eden ürünleri de anlatan Prof. Orhan şu bilgileri verdi: “2017’de 265 milyar dolarlık global kozmetik endüstrisinden bahsediyoruz ve bu pazar giderek büyüyor. 2017’de 415 milyon dolar kozmetik ithalatımız var. Azımsanmayacak bir miktar. Mesela 12 milyon dolar sadece Almanya’ya göz makyajı için ödemişiz. Oysa renkli kozmetikler çok kolay yapılabiliyor. Çin’den cımbız ithal etmişiz 1.1 milyon dolar. Çok basit gördüğümüz, aslında çok küçük bir alet. Orta Doğu ve Uzak Doğu cilt beyazlatıcı kozmetikler açısından çok önemli bir pazar ve büyük talep var. Genelde Orta Doğu ve Uzak Doğu’da yaşayan bayanlar daha koyu renkli ciltli oldukları için cilt renklerini açmak üzerine büyük bir kozmetik pazara yöneliyorlar. Batı ülkelerinde bu pazar çok rağbet görmüyor. Onlar daha çok anti-aging (yaşlanma karşıtı) ürünlere yönelim gösteriyorlar. Buradan yola çıkarak bu tip kaliteli ürünleri geliştirip çok rahat satabiliriz. 150’den fazla bitki ekstresini taradık. İki krem formülü ürettik; üzüm çekirdeği ekstresi, yeşil çay ekstresi.” 

UNUTKANLIĞA KARŞI ADAÇAYI

TÜRKİYE’de 100’e yakın türü olan adaçayı hakkında da yorum yapan Orhan, “Adaçayı Avrupa halk tıbbında unutkanlığa karşı kullanılıyor, Çin tıbbında bu şekilde kullanılan türleri var. İbni Sina’nın gül yağına bir atfı var, unutkanlığına iyi geldiğine dair. Bundan yola çıkarak gül yağıyla ilgili çalışmamız oldu ve hakikaten pozitif sonuç aldık, etki mekanizmasını da aydınlattık” dedi.


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