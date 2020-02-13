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2020 Yılı Yatırım Programı yayımlandı

13.02.2020 - 10:43 | Son Güncelleme :
2020 Yılı Yatırım Programı yayımlandı | Ekonomi Haberleri

2020 Yılı Yatırım Programı'nda, tutarı 1 trilyon 59 milyar 106 milyon 833 bin 428 lira, 2019 sonu kümülatif harcaması 416 milyar 143 milyon 965 bin 464 lira, 2019 başlangıç ödeneği 77 milyar 134 milyon 953 bin lira olan 2 bin 994 proje yer aldı.

"2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, program, 11. Kalkınma Programı, 2020-2022 Orta Vadeli Program ile 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Yatırım Programı'nda, proje tutarı 1 trilyon 59 milyar 106 milyon 833 bin 428 lira, 2019 sonu kümülatif harcaması 416 milyar 143 milyon 965 bin 464 lira, 2019 başlangıç ödeneği 77 milyar 134 milyon 953 bin lira olan 2 bin 994 proje yer alıyor.

Programda, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

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Yatırım projeleri, "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için, proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş yılı, proje tutarı, 2019 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2020 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

Kuruluşların 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edildi. Kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğindeki ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2020 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirildi. Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yatırım ödeneklerine, yatırımlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri ile şehir hastanelerinin kira ödemeleri dahil edilmedi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2020 Yılı Yatırım Programı'nda yer verildi.


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