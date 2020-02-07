‹ Önceki Haber Twitter tarihinde ilk Twitter tarihinde ilk Sonraki Haber › Turizme kredi desteği 100 milyar liraya dayandı Turizme kredi desteği 100 milyar liraya dayandı

2020’de üretimi kim destekleyecek?

07.02.2020 - 08:50
2020’de üretimi kim destekleyecek? | Ekonomi Haberleri

2020’de katılım bankacılığında önemli gelişmeler yaşanacak ve atılacak adımlarla, finans piyasası içinde katılım bankalarının payı artacak. Konunun detayına geçmeden önce genel bir değerlendirme yapayım.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Bugün üçü kamu, üçü özel sermayeli olmak üzere altı katılım bankası faaliyet gösteriyor. Bu bankalar arasında Emlak Bank geçen sene katılım pazarına girdi. Biraz da rakamsal verileri paylaşayım. Katılım bankalarının aktif büyüklüğü ise 286.4 milyarın üzerinde. 2019 sonu itibariyle katılım bankalarının topladığı fonlar bir önceki seneye oranla yüzde 57 artarak, 219.6 milyarın üzerine çıktı. Bu fonların 91.2 milyarı Türk parası cinsinden fonlardan, 109.6 milyarı da yabancı para cinsinden fonlardan oluştu. 2018 yılı ile mukayese edersek, TL cinsinden fonlarda yüzde, yabancı para fonlarında da yüzde 57 artış oldu.

KULLANDIRILAN FONLAR ARTIYOR

İşin bir de kullandırılan fonlar tarafı var. Burada da ciddi artış yaşanıyor. Geçen sene 160.5 milyar liranın üzerinde fon kullandıran katılım bankaları, bu alanda da yüzde 23 artış gerçekleştirdiler. Kullandırılan fonların 90.7 milyarı TL cinsinden, 69.8 milyarı da dövize endeksli kredilerden oluştu. Kullandırılan TL cinsi fonlarda yüzde 22,
dövizde de yüzde 23 büyüme oldu.

2019 yılı itibariyle katılım bankalarının toplam finans pazarındaki payına da bakıldığında, toplanan fonlardaki payı yüzde 8.4, kullandırılan fonlardaki payı yüzde 5.5, toplam aktifte yüzde 6.3, net karda da yüzde 4.9 oldu. Tüm bu alanlarda da bir önceki seneye oranla artış yaşandı. Özetleyecek olursak, katılım bankaları 2019 yılı hemen hemen her alanda başarı ile kapattı.

2020’DE NELER OLACAK?

Gelelim 2020’de faizsiz finans alanında atılacak adımlara. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yılı Programında yapılacaklar detaylı yer alıyor. Önemli gördüğüm birkaçını paylaşayım. Bunlardan biri, faizsiz finans sistemine ilişkin ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması ki, bu alanda bu yıl düzenlemeler yapılacak. Nedir bunlar derseniz? Kurumsal faizsiz borç uygulamalarının teşvik edilmesi, faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracının yapılacak olmasını sayabilirim. 2020’de planlananlardan biri de emtia murabahası (peşin alınan malın vâdeli kârlı satımı) işlemlerinin yurtiçinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulacak olması. Belirttiğim gibi bunlar benim 2020’de önemli gördüğüm yapılacak düzenlemeler.

2020’ye yönelik katılım bankaları özelinde bir tespit de daha bulunayım. Merkez Bankası’nın üst üstü aldığı kararlarla faizler hızla aşağı indi ve önümüzdeki dönemde biraz daha inecek gibi gözüküyor. Bu da şu anlama geliyor; 2020’de bankalar, reel ekonomi odaklı olacaklar, üretimi, ticareti destekleyecekler. Bu noktada da asli işleri reel sektörü desteklemek olan katılım bankaları, pazarda ağırlığını hissettirecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
121.015 Değişim: -1,04% Hacim : 11.390 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 120.913 07.02.2020 Yüksek 122.812
Açılış: 122.476
6,0191 Değişim: 0,52%
Düşük 5,9771 07.02.2020 Yüksek 6,0479
Açılış: 5,9878
6,5919 Değişim: 0,20%
Düşük 6,5576 07.02.2020 Yüksek 6,6371
Açılış: 6,5786
303,94 Değişim: 0,78%
Düşük 300,62 07.02.2020 Yüksek 305,99
Açılış: 301,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.