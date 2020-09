2019 yılında 181 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "2019 yılında küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180,8 milyar dolara taşıyan ihracatçılar Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattı." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı'nın basın tanıtım toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve iş adamları katıldı.

Basın tanıtım toplantısında konuşan Gülle, Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı basın tanıtım toplantısını gerçekleştirmenin ve başarılı ihracatçıları ödüllendirmenin de kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi rekoru kırılarak 2018 yılında ihracatın 168 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, 2019 yılında da küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180,8 milyar dolara taşıyan ihracatçıların Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattığını kaydetti.

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı'nın araştırma sonuçlarından bazı bilgiler aktaran Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da ilk bin ihracatçı firmamız, 103 milyar dolarla Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 62'sini gerçekleştirdi. 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmamız da 2019 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine dahil oldu. 856 firmamız ise, listede yerini korumayı başardı. Listeye yeni girenler Türkiye'nin yarattığı fırsatları, listede çok uzun zamandan beri yerini koruyanlar da Türkiye’nin istikrarını göstermektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Yüksek Teknolojili ve Katma Değerli İhracata büyük önem vermekteyiz. Araştırmamıza katılan firmaların 189'u, 2019 yılında 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı ise, 2018 yılında yüzde 1,71 olurken, 2019'da yüzde 2,65'e yükseldi.

Öyle ki yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0,24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge'ye harcanan her 1 dolar, İhracatta 2,15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor. Bu durum, sayın cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, Ar-Ge ve inovasyonun ihracatı ve ihracatta rekabetçiliği artırdığını göstermektedir."

Gülle, "Tüm arzumuz ihracatta yüksek teknoloji kullanan firmalarımızın sayısını arttırmak ve ihracat içinde oranını yükseltmektir. İlk 1000 İhracatçı Araştırmamızda, listedeki firmalarımızın ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payının, Türkiye ortalamasının yüzde 6 üzerinde olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte, araştırmamızın sonuçları ihracatın; firma karlılığına da pozitif etkisini gözler önüne seriyor. Her 1 birimlik ihracat artışı, karlılıkta 0,87 birimlik bir artış sağlamakta." dedi.

İhracatını arttıranın, hem karlılığını hem de sermayesini arttırdığını belirten Gülle, "Umuyoruz ki bu veriler, tüm firmalarımızın ihracata yönelmeleri için motivasyon kaynağı olacaktır." yorumunu yaptı.

Gülle, "İstihdam verilerini bizimle paylaşan 355 firmamızın verimliliği incelendiğinde kadın personel istihdam eden firmaların karlılıklarını yüzde 0,63 birim artırdıklarını görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerimizin desteklenmesi, doğru yatırım alanlarına yönlendirilmesi, ve kadınlarımızın iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

"TİM TARİHİNDE İLK DEFA KADIN KONSEYİ KURULDU"

Bu vizyonla, TİM tarihinde ilk defa kadın konseyi kurulduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti: "İki yıldır faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyimiz birçok önemli projeyle önümüzdeki dönemde de çalışmalarına devam edecek. Ekonomik risklerin yanında jeopolitik risklerin de yıllar geçtikçe arttığını da gözlemliyoruz. Türkiye içinde bulunduğu coğrafyada adeta bir umut adası gibi doğuyu batıya, batıyı da doğuya bağlayan bir köprü gibi güven vermektedir. Elbette tarih boyunca bu coğrafyada tavırlı durmanın bir maliyeti olmuştur.

Biz, bu tavrı gösteren başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz ve milletimiz için canla başla çalışan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin ve milletin bekası için tavırlı duruşumuzun bir bedeli varsa da bunu can-ı gönülden öderiz ve ödeyeceğiz. Biz ihracatçılar milletimize sevgi ve sadakatle bağlı insanlarız ve bu senetle Türkiye ihracatla yükselecek diyoruz. Türkiye'nin ihracatının yegane çatı kuruluşu olan Türkiye ihracatçılar Meclisi'nin, üreten ve ihraç edenler için bir çözüm merkezi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerin desteklenmesi, doğru yatırım alanlarına yönlendirilmesi ve kadınların iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almalarını önemsediklerini belirten Gülle, "Bu vizyonla, TİM tarihinde ilk defa kadın konseyi kuruldu. 2 yıldır faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyimiz birçok önemli projeyle önümüzdeki dönemde de çalışmalarına devam edecek. İhracatçılarımızın gerçekleştirdiği her 1 dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi anlamına geliyor. Firmalarımızın tescil ettiği her patent, ihracatta ortalama 2,2 milyon dolarlık bir artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 400 bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına geliyor. Yatırımlar ihracatı, ihracat da yatırımlarımızı destekliyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ihracat şampiyonu ilk 10 firma Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki yıl 9'uncu sırada bulunan Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş., 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla 4.'cü sıraya yükseldi.

2 milyar 247 milyon dolarla Kibar Dış Ticaret 5.'ci, 2 milyar 231 milyon dolarla TGS Dış Ticaret 6.'cı, 2 milyar 210 milyon dolarla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 7'nci sırayı aldı.

Vestel Ticaret A.Ş 2 milyar 194 milyonla 8.'ci, Arçelik A.Ş 1 milyar 837 milyonla 9.'cu olurken 1 sıra yükselen Mercedes Benz Türk A.Ş. ise 1 milyar 507 milyonluk ihracatla 10'uncucu sırada yer aldı.

