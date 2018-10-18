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2019 bütçesi TBMM'ye sunuldu

18.10.2018 - 08:52 | Son Güncelleme :
2019 bütçesi TBMM'ye sunuldu | Ekonomi Haberleri

2019 bütçesinin 23 Ekim Salı günü Plan Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç TRT canlı yayınında 2019 yılı Bütçe Tasarısı'nın dün gece geç saatlerde TBMM'ye sunulduğunu belirtti. Bilgiç, bütçenin sunumunun Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 23 Ekim'de yapılacağını belirterek, 30 Ekim'den itibaren de bakanlık ve kurumların bütçelerinin ele alınacağını kaydetti.

Komisyon görüşmeleri 22 Kasım'da sona ermesi planlanan bütçenin Aralık ayı başında da Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

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Bütçe tasarısındaki rakamsal öngörüler kısa süre önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) verilerinden oluşuyor.

Tasarıya göre bütçe açığının önümüzdeki yıl 80.6 milyar TL, GSYH'ya oranı ise yüzde 1.8 öngörülüyor. Bütçede harcamalar 961 milyar TL, gelirler 880.4 milyar TL öngörülüyor.

Faiz dışı fazla GSYH'ya oran olarak yüzde 0.8 ile 36.7 milyar TL öngörülürken, vergi gelirleri 756.5 milyar TL tahmin ediliyor.

Yeni sistemde bütçeyi Cumhurbaşkanlığı hazırlıyor. TBMM'de bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapacak. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Kurul oturumlarına yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılabilecek, görüş bildirebilecek.


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