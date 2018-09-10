"2018 yılında iki faiz artırımı daha olur"

​Boston Fed Başkanı Rosengren, ekonomideki büyüme ile birlikte bu yıl 2 faiz artırımı tarafında olduğunu ve artırımların gelecek yıl da devam etmesi gerektiğini söyledi.

2018 yılının kalanında sadece bir faiz artırımı Eric Rosengren'in "kademeli" faiz artırımı tanımını karşılamıyor. Boston Fed Başkanı Rosengren, verdiği mülakatta, ABD ekonomisinde beklenmedik bir dönüş olmadığı takdirde, yıl sonuna kadar iki faiz artırımı daha yapılması konusunda bastıracağını ifade etti.

İşsizliğin düşük seviyede olması ve düşmeye devam etmesi ve aynı zamanda enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefi seviyesinde bulunması ve muhtemelen yükselecek olması ile birlikte, Rosengren, Cumartesi günü yaptığı değerlendirmede, "Kademeli faiz artırımına devam etmememiz için bir neden yok" dedi.

Rosengren, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu.

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Fed yetkilileri, bu ay gerçekleştirecekleri toplantıda, büyük ölçüde, faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Aralık ayında bir faiz artırımına daha gidilme beklentisi de yatırımların gözünde güçlenirken, politika yapıcıların 2018 yılında dördüncü kez harekete geçip geçmeyeceği henüz belirsiz.

Rosengren, dördüncü faiz artırımı destekleme konusunda çekingen değil ve dahası, faiz artırımlarına gelecek yıl da devam edilmesi görüşünde.

Boston Fed Başkanı, "İki faiz artırımının ötesinde, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında, durum beklemediğimiz şekilde değişmezse, daha normalleşmiş faiz seviyesinde olmayı istememeiz için neden yok" dedi.

2019 yılında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında oy kullanma hakkına sahip olan Rosengren, Fed'in gösterge faizi için "normal" seviye tahmininin, aşağı yukarı, yüzde 3 seviyesinin hemen altında ya da mevcut seviyenin 1 yüzde puanı yukarısında olduğunu kaydetti.

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