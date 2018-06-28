1882 adet hammaddede gümrük vergileri sıfırlandı

Ekonomi Bakanlığı Türkiye'de üretimi bulunmayan 1882 adet hammaddede gümrük vergileri sıfırlandığını açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Sanayicinin üretim imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemizde üretimi bulunmayan 1882 adet ham maddede gümrük vergileri sıfırlanmıştır" denildi.

Reuters'in haberine göre: Bakanlık aralarında bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik ürünlerinin yer aldığı karar ile "Sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkân tanınarak uluslararası alanda rekabetçiliklerinin artırılmasının" hedeflendiği belirtildi.

Etiketler