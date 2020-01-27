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182 bin konut depreme sigortasız yakalandı

27.01.2020 - 10:37 | Son Güncelleme :
182 bin konut depreme sigortasız yakalandı | Ekonomi Haberleri

Depremin meydana geldiği bölgede sigortalılık oranı çok düşük seviyelerde. Depremin etkili olduğu Elazığ’da zorunlu deprem sigortası yaptıran konutların oranı sadece yüzde 35. Elazığ’da 80 binin üzerinde, Malatya’da da 102 bin 706 konut depreme sigortasız yakalandı.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü yazısı...

Bu satırları yazarken Elazığ’daki depremin maddi bilançosu şöyleydi: 75 bina tamamen yıkılırken, bölgede 645 binanın da ağır hasar aldı. Beklenti ise hasarlı binaların sayısının daha da artacağı yönünde. Deprem, başta Elazığ olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde’de hissedildi ve yine başta Elazığ, Malatya olmak üzere bölgedeki diğer iller de de ciddi hasara neden oldu. Biraz inceleme yaptım, yetkililerle de konuştum. Sigortacıların bir kısmı, depremin ertesi günü Elazığ’a giderek, incelemelere başladı. Bölgeye giden sigortacılarla da konuştum.

SİGORTALILIK ORANI ÇOK DÜŞÜK

Durumu şöyle özetleyeyim. Önce zorunlu deprem sigortasından bahsedeyim. Doğu Anadolu’da sigortalanabilir konut sayısı 777 bin, sigortalı konut sayısı ise 312 binin biraz üzerinde; sigortalılık oranı da yüzde 40’lar civarında. Güney Doğu Anadolu’da ise sigortalanabilir 991 bin konutun sadece 396 bini sigortalı ve sigortalılık oranı yüzde 40.

Bir de depremin etkili olduğu illere bakalım. Elazığ’da sigortalanabilir konut sayısı 123 binin biraz üzerinde, bunun da 43 bini sigortalı. Elazığ’da deprem sigortalılık oranı ise yüzde 35. Depremin ağır hasara neden olduğu Malatya’da ise sigortalı konut sayısı 63 bine yakın ve bu ilde sigortalılık oranı yüzde 38. Bu da şu anlama geliyor; Elazığ’da 80 bin 163, Malatya’da da 102 bin 706 konut sigortasız depreme yakalandı. Deprem sigortasının dışında bir de DASK’ın ödediği tazminatın üzeri için yapılan konut sigortaları var. Burada durum daha da vahim. Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere bölgede toplam sigortalı konut sayısı 10 bini bile bulmuyor.

24 SAATTE 2 BİN İHBAR

Peki, deprem sonrası durum ne? Uzmanlarla konuştum. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) 10 ilden, zorunlu deprem sigortası olup da depremde hasar gören 2 binin üzerinde konuttan hasar ihbarı gelmiş. Bu sayının 20 bini geçmesi bekleniyor. İhbarların çoğu da Malatya ve civar illerden ki, Urfa’dan bile hasar ihbarı yapan konutlar var. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sigorta eksperleri hasarlı konutlarda gerekli incelemeleri yapacak, ardından sigortalı konutların hasarları DASK tarafından ödenmeye başlanacak.


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