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12 senede 400 milyon ton petrol taşındı

01.08.2018 - 16:55
12 senede 400 milyon ton petrol taşındı

British Petroleum, Azerbaycan Ofisi'nin yaptığı açıklamada; Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 399 milyon ton petrol taşındığı belirtildi.

British Petroleum (BP) Azerbaycan Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'ndan, 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 17 milyon ton (125 milyon varil) petrol taşındığı belirtildi. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; BTC'den faaliyete geçirildiği 2006 yılından bugüne kadar Ceyhan Limanı'na nakledilen ham petrol miktarının ise 399 milyon ton (2,99 milyar varil) olduğu bildirildi. 

BTC Petrol Boru Hattı ile daha çok Azeri-Çırak-Güneşli yatağından çıkarılan petrol ve Şahdeniz yatağından çıkarılan kondensat taşınıyor. Bin 768 kilometrelik bu hatla Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan petrolü de naklediliyor. 

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