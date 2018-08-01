12 senede 400 milyon ton petrol taşındı

British Petroleum, Azerbaycan Ofisi'nin yaptığı açıklamada; Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile 2006-2018 yılları arasında yaklaşık 399 milyon ton petrol taşındığı belirtildi.

British Petroleum (BP) Azerbaycan Ofisi'nden yapılan açıklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'ndan, 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 17 milyon ton (125 milyon varil) petrol taşındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; BTC'den faaliyete geçirildiği 2006 yılından bugüne kadar Ceyhan Limanı'na nakledilen ham petrol miktarının ise 399 milyon ton (2,99 milyar varil) olduğu bildirildi.

BTC Petrol Boru Hattı ile daha çok Azeri-Çırak-Güneşli yatağından çıkarılan petrol ve Şahdeniz yatağından çıkarılan kondensat taşınıyor. Bin 768 kilometrelik bu hatla Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan petrolü de naklediliyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler