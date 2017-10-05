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10 yıllık işbirliği için imzalar atıldı

05.10.2017 - 13:57

OMSAN Lojistik ve Turkcell, 10 yıllık bir işbirliğine imza attı. 4 Ekim’de düzenlenen imza töreniyle Turkcell’in lojistik çözüm ortağı olan OMSAN; depolama, elektronik test teknik hizmetler ve katma değerli hizmetler sunacak.

OYAK şirketlerinden OMSAN, Turkcell ile önümüzdeki 10 yılı kapsayacak bir işbirliği yaptı. Sözleşme kapsamında Turkcell Grup şirketlerine (Turkcell, Superonline) GSM ve GSM dışı telekomünikasyon ürünleri depolama hizmeti, elektronik test teknik hizmetleri ve katma değerli hizmetler verilecek. OMSAN’ın Tuzla ve Pelitli’deki toplam 25 bin metrekarelik depolarında sadece Turkcell için 70 personel çalışacak.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla 4 Ekim’de gerçekleşen törende işbirliğinin imzaları atıldı. Törende konuşan Keskin, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen lojistik şirketlerinden biri olarak, Turkcell’in ülke genelinde sağlamakta olduğu telekomünikasyon servisini kesintisiz sürdürmesine katkı sağlayacağız. OMSAN olarak müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve bunu sürdürebilmek için gösterdiğimiz özen OMSAN’ı her sektörde aranılan bir çözüm ortağı yapıyor. Diğer tüm müşterilerimiz gibi Turkcell’in de memnuniyetini sürdürebilmek amacıyla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Turkcell dünyanın ilk dijital operatörü olarak hizmet veren, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin en önemli oyuncularından biri olma özelliğini taşıyor. Gücümüzün çok önemli bir kısmını dijital varlıklarımız oluşturuyor. Doğal olarak bu kadar geniş kapsamlı dijital varlıklara sahip olan bir marka olarak fiziksel varlıklarımızı da sağlam bir zemine oturtmamız gerekiyor. OMSAN gibi güçlü ve güvenilir bir partner ile yaptığımız bu işbirliğinin uzun vadede bu sahadaki ihtiyaçlarımıza en iyi şekilde çözüm sunacağına inanıyoruz” dedi.


Etiketler

  • Turkcell
  • OMSAN Lojistik
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