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1 Milyon Yazılımcı Projesi’nde 31 yeni eğitim

18.07.2020 - 10:58
1 Milyon Yazılımcı Projesi’nde 31 yeni eğitim | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Twitter’dan açıklama yapan Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: “1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62’ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100’den 143’e çıkarıldı. Btkakademi’deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!” Bakan Albayrak, proje ile ilgili Twitter’dan bir de infografik paylaştı.


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