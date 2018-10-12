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Ünlü ekonomiste 'blockchain' tepkisi

12.10.2018 - 16:14
Ünlü ekonomiste 'blockchain' tepkisi

Roubini, ABD Senatosu Bankacılık Komisyonunda vereceği ifade öncesi Twitterda tepki topladı.

ABD'li ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin bugün senatoya sunacağı ve kripto para birimlerinin bütün dolandırıcılık eylemlerinin anası ve blockchain teknolojisinin de en çok abartılan teknoloji olduğunu iddia eden ifadesi, kripto para birimleri ve blockchain severlerin tepkisiyle karşılaştı. Roubini, ifadesinde 2017 yılında tanıştığı herkesin kendisine Bitcoin alıp almama konusunda danıştığını belirtirken, ifadenin üçüncü sayfasında blockchainin abartıldığına değindi ve şunları yazdı:

 

Şu ana kadar Bitcoin'in tek kullanılabilir yanı uyuşturucu satışı, vergi dolandırıcılığı, sermaye kontrollerinden kaçma ve kara para aklama oldu. Kripto para birimi suçlularının yüzlerce insanı dolandırarak milyarlar kazandığına ilişkin birçok olaya şahit olduk. Kripto para birimlerinin harcadığı enerji miktarı çevreye aşırı miktarda zarar verirken ayrıca, blockchain çevresinde çok az kadın veya azınlık yer alabiliyor.

Roubini'nin ifadesiyle ilgili Twitter üzerinden yapılan yorumlarda üniversite öğrencilerinin kripto para birimleri konusunda Roubini'den daha kalifiye olduğu yer alırken, kripto para birimleri borsası ShapeShiftin CEOsu Erik Voorhees ise, Asıl dolandırıcılık yasal paradır, Nouriel. Bazılarımız bundan sıkıldı ve bu yüzden yeni bir alternatif arıyoruz, bu teknolojiyi kullanma zorunluluğun yok dedi.


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