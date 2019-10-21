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"Libra asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir"

21.10.2019 - 14:27 | Son Güncelleme :
"Libra asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir" | Bitcoin Haberleri

JP Morgan CEO'su Dimon, Facebook'un stablecoin'i (değeri sabit bir para birimine bağlı olan kripto para birimleri) Libra'nın asla gerçekleşmeyecek bir proje olduğunu söyledi.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Washington'da katıldığı Uluslararası Finans Örgütü konferansında son haftalarda çeşitli eleştirilere maruz kalan Libra'yı asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir olarak tanımladı ve "Şu an halihazırda stablecoin'lerimiz var, yani bunu ilk onlar yapmıyor" şeklinde ekledi.

Facebook'un haziran ayında duyurduğu Libra'nın bir stablecoin olarak piyasaya sürülmesinin planlandığı ve söz konusu projeyi Libra Birliği adı altında 28 kurumun desteklediği açıklanmıştı. Libra'nın 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanırken, geçen haftalarda aralarında Mastercard, Visa, Stripe ve PayPalin bulunduğu bazı kurumlar projeden ayrıldıklarını açıklamışlardı.

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Bunun yanında projeye yönelik üst düzey eleştiriler de devam ederken, G7 üyeleri ekim ayında Libra'ya da değinerek herhangi bir stablecoin'in, terör finansmanı ve yasal olmayan eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla, mevcut finansal risklerin önüne geçmeden piyasaya sürülmemesi gerektiği uyarısını yapmıştı. Buna paralel olarak Fransa yönetimi, Libra'nın piyasaya sürülmesi durumunda Avrupa'da hizmet vermesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Libra'ya yönelik soruşturmalar da devam ederken, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün 23 Ekim'de ABD Finansal Hizmetler Komitesinde komite üyelerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.


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