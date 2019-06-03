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Kripto paralarda 'ticari gerilim' düşüşü

03.06.2019 - 12:45 | Son Güncelleme :
Kripto paralarda 'ticari gerilim' düşüşü | Bitcoin Haberleri

Küresel kripto para birimleri adaptasyonuna ilişkin yeni gelişmeler ve küresel ticari gerilimlerle piyasada görülen düşüşün etkisiyle piyasa hacmi 270 milyar doların altına indi.

ABD yönetimi, Meksika'dan gelen ürünlere uygulanan ek gümrük vergilerini 10 Haziran'da yüzde 5 artıracağını ve Meksika'nın illegal sınır problemine bir çözüm bulmaması durumunda söz konusu vergilerin 1 Ağustos'ta yüzde 15'e, 1 Eylül'de yüzde 20'ye ve 1 Ekim'de de yüzde 25'e çıkaracağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı ABD'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak suçladı ve ekledi:

İnsanlar yıllardır Meksika'yla görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Sorun, Meksika'nın ABD'yi kendi çıkarları doğrultusunda kullanması ve her zaman alıp karşılığında bir şey vermemesidir. Meksika ya ülkemizin karteller, uyuşturucu baronları ve illegal göçmenler tarafından işgal edilmesini engeller ya da ABD'li şirketlerin sınırın güneyine kazandırdıklarını ek gümrük vergileriyle geri alırız. 

ABD yeterince acı çekti! Meksika ABD'ye sınır probleminin çözülmesi için bir delegasyon gönderiyor. Fakat problem şu ki Meksika 25 yıldır konuşuyor. Biz artık konuşmak istemiyoruz, aksiyon görmek istiyoruz. Meksika isterse sınır problemini bir günde çözebilir. Bu olmazsa, şirketlerimiz ülkemize geri dönecek. 

Ticari gerilimlerin yanında piyasada kurumsal kripto para birimlerine yönelik yeni gelişmeler izlendi. Facebook'un yakında piyasaya süreceği iddia edilen kripto para birimi GlobalCoin ile ilgili ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CTFC) ile görüştüğü belirtildi. The Financial Times'da yer alan haberde CTFC Başkanı Christopher Giancarlo, Facebook'la GlobalCoin'in oldukça erken aşamaları hakkında görüştüklerini söyledi. Söz konusu görüşmenin, GlobalCoin'in CTFC'nin kuralları kapsamında işlem görüp görmeyeceğini saptama hakkında olduğu belirtilirken, Giancarlo GlobalCoin'i daha iyi anlamak istiyoruz. Fakat ancak bir uygulama yapıldığı zaman harekete geçebiliriz, şu an önümüzde bir şey yok dedi. 

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.88 düşüşle 8 bin 505 dolara geriledi ve 150 milyar 87 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56'sını oluşturdu.

Toplam 2 bin 215 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.35 ve yüzde 11.03 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Bitcoin SV yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 83'ü düşerken, bu düşüşe yüzde 10.22 ile 90'ıncı sıradaki Aion öncülük etti.

Piyasada görülen aşağı yönlü eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 269 milyar 465 milyon dolara gerilerken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 72 milyar 947 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 1.88

2.Ethereum yüzde 2.79

4.Bitcoin Cash yüzde 4.0

5.Litecoin yüzde 2.53

6.EOS yüzde 7.45

7.Binance Coin yüzde 2.89

9.Tether yüzde 0.14

10.Stellar yüzde 0.76 düşerken

3.Ripple yüzde 0.35

8.Bitcoin SV yüzde 11.03 yükseldi. 


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