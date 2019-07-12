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Kripto para birimlerinde 'Trump' etkisi

12.07.2019 - 16:09 | Son Güncelleme :
Kripto para birimlerinde 'Trump' etkisi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında ABD Başkanı Trump'ın kripto para eleştirisi sonrası görülen dalgalanmaların yerini artışa bırakmasıyla piyasa hacmi 320 milyar dolar düzeyine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin hayranı olmadığı açıklamasının ardından piyasada görülen karışık seyir yerini artışa bıraktı. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.21 artışla 11 bin 680 dolara yükseldi ve 208 milyar 76 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.1'ini oluşturdu.

Toplam 2 bin 323 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 71'i yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 20.52 ile 71'inci sıradaki Waltonchain öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.59 ile yalnızca Bitcoin SV düşerken, yüzde 5.50 ile en çok Binance Coin değer kazandı.

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Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 319 milyar 430 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 848 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.21

2.Ethereum yüzde 0.89

3.Ripple yüzde 2.33

4.Litecoin yüzde 1.87

5.Bitcoin Cash yüzde 2.08

6.Binance Coin yüzde 5.50

7.EOS yüzde 2.92

8.Tether yüzde 0.52

10.TRON yüzde 1.73 yükselirken

9.Bitcoin SV yüzde 0.59 düştü.


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