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İşte Bitcoin için 2019 yılı tahmini

22.10.2018 - 14:41 | Son Güncelleme :
İşte Bitcoin için 2019 yılı tahmini | Bitcoin Haberleri

Investing Haven'ın kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojileri 2019 öngörüsüne göre, Bitcoin'in kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi olmaya devam edebilecek; ancak, Bitcoin'deki rekor artışlar yinelenmeyebilecek.

Belçika merkezli Inveting Haven internet sitesinde, kripto para birimleri piyasaları ve blok zinciri teknolojilerinin 2019 yılındaki durumlarına ilişkin yapılan çeşitli öngörüler kapsamında, kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin'deki değer artışının gelecek yıllarda, geçmişteki kadar güçlü olmayabileceğine dikkat çekildi.

Investing Haven öngörüsünde, 2019 yılında Bitcoin vadeli işlemlerin, Bitcoin'in ilk kez piyasaya tanıtılmasından bu yana ilk kez Bitcoin piyasasında iki yönlü ticaret yapılabilmesine olanak sağlaması sebebiyle daha değer olacağı öngörüsü yer aldı.

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DHA'nın haberine göre; Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğiliminin son bulması tahminiyle, en olumlu yaklaşımın Bitcoin fiyatının 25 bin dolara yükselmesi beklenirken, öngörüler Bitcoin fiyatında artış eğilimi görülebileceğini fakat bir önceki rekor artışın görülme olasılığının düşük olduğunu vurguluyor.

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