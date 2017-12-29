İşte Bitcoin fiyatlarında son durum!

Bitcoin, yüzde 8'in üzerinde düşmesinin ardından Cuma günü 14 bin doların üzerine tutundu.

Bitcoin, Güney Kore'nin sanal para borsalarının kapatılabileceği açıklamasının ardından dün yüzde 8'in üzerinde düşmüştü. Kripto para, bugün 14 bin dolar seviyesinin üzerine tutundu.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bitcoin, Hong Kong saatiyle 10:14'te yaklaşık yüzde 6 yukarıda 14 bin 800 dolar seviyesinden işlem gördü. Dijital para, 18 Aralık'ta geldiği rekor seviye olan 19 bin 511 dolardan yaklaşık yüzde 24 kadar geri çekildi.

Şikago'da Bell Curve Capital LP strateji müdürü Chris Gersch, "Kısa dönemli destek noktası, 13 bin 500 dolar civarında" dedi ve "Vadeli kontratta ise 12 bin 400 dolar civarında geçtiğimiz hafta gelinen düşük seviyelerin test edildiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.