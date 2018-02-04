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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'Bitcoin' uyarısı

04.02.2018 - 00:11

Bitcoin'in değer kaybetmesini değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bizim mesafeli yaklaşım ve açıklamalarımızdan sonra şu anda yüzde 50'den fazla değer kaybetmiş durumda. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Sakın böyle bir tuzağa düşmesinler." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Zeybekci, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sanal para birimi Bitcoin'in değer kaybıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Zeybekci, şunları söyledi:

"Bitcoin'in varlığı tabii ki bir temele, değere dayanmıyor, arkasında da bir devlet, kurum veya muhatap anlamında kimse yok. Sadece bilgi işleme ve bilgi saklama mantığı üzerine bina edilmiş bir değer üretme olarak yola çıkan bir şeydi.

İlk andan itibaren biz bunun varlığına ve değer kazanmasındaki gerekçesizliğe, tabansızlığa dikkat ederek demiştik ki 'Global saadet zinciri izlenimi veriyor.' Buna karşı vatandaşlarımızı uyarmıştık. Dünya da bu konuda tereddütlerini dile getirdi. Bizim mesafeli yaklaşım ve açıklamalarımızdan sonra şu anda yüzde 50'den fazla değer kaybetmiş durumda.

Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz. Şunu unutmasınlar, 'Tamahkarla sahtekar birbirini en hızlı bulan ikilidir.' derler eskiler. Sakın böyle bir tuzağa düşmesinler, buna dikkat etsinler ama dünyanın şöyle bir arayışı da var tabii ki. Dünyada insanların, ekonomilerin rezerv para talebi ve arayışında olduğu da bir gerçektir. Dünya bunu bir şekilde karşılayacak ama bu kripto paralarla değil.


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