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Dünya devi kripto para yatırımını araştıracak

16.07.2018 - 10:57
Dünya devi kripto para yatırımını araştıracak

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, kripto para piyasasına yatırım konusunda araştırma yapılması için takım kurdu.

BlackRock Inc., kripto para piyasası ve dijital paraların altyapısı olan blockchain teknolojinden yararlanmanın yollarını araştırmak için bir takım kurdu.

Londra'da Financial News'in haberine göre; New York'ta bulunan yatırım stratejisti Terry Simpson'ın da aralarında bulunduğu takım Bitcoin vadeli kontratlara yatırım yapılıp yapılmaması konusunda araştırma yapacak.

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Habere göre; söz konusu takım rakiplerin kripto paralar ile olan faaliyetlerini ve kendi şirket faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini de gözden geçiriyor. Takım, bulgularını üst düzey yönetime sunacak.


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