Blokzincirin geleceği İstanbul’da tartışılacak | Bitcoin Haberleri

TÜBİTAK BİLGEM tarafından birincisi Ankara’da düzenlenen Ulusal Blokzincir Çalıştayı’nın ikincisi, 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. “Blokzincirde Dijital Kimlik” ana temasıyla düzenlenecek olan organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatını nasıl değiştirebileceği masaya yatırılacak.

Blokzincir çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kamu ve özel sektörden profesyoneller, akademisyenler ve araştırmacıların blokzincir teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirmek için bir araya geleceği 2. Ulusal Blokzincir Çalıştayı 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Birincisi Ankara’da düzenlenen çalıştayın ikinci ayağında tema “Blokzincirde Dijital Kimlik” olarak belirlenirken; katılımcılar organizasyonda blokzincir teknolojisinin bireylerin hayatlarına olan etkilerini tartışacak.

YERLİ DİJİTAL PARA KALKINMA PLANI’NA GİRDİ

Söz konusu etkinliğe Gümüş Sponsor olarak destek verdiklerini belirten Bitci.com’un Kurucusu Burak Çağdaş Çağlar; Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve Takas İstanbul gibi konunun önde gelen paydaşlarını bir araya getirecek bu organizasyonun Türkiye ekonomisi için de büyük öneme sahip olduğunun altını çizerken, “Blokzincir bugün tartışmasız dünyanın en güvenli sistemi. Bu anlamda Blokzincir aslında dünya ekonomisinin de geleceği. Bunu dünyada bugün görmeyi başaran çok sayıda ülke var ve bu ülkelerde blokzinciri kilit sektörlere entegre etme anlamında yoğun uğraşlar veriyor; bunun için de yasal altyapılarını düzenliyor. Aslında Türkiye’de de olması gereken bu. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda blokchain tabanlı dijital bir merkez bankası parasına yer verilmesi, ülkemizin kripto paralar konusunda hızlı bir gelişime hazır olduğunu gösteriyor. Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blokzincir teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli” dedi.

HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ

Toplumdaki finansal okuryazarlık düzeyinin artırılmasının bu teknolojinin yaygınlaşmasında son derece önemli olduğunu ifade eden Burak Çağdaş Çağlar, “Bugün kripto para yatırımcılarının bile birçoğu blokzincir teknolojisinin işleyişine hâkim değil. Biz bu alandaki bilinirliği artırırsak; önemli finansal kuruluşları da burada oyunun içine çekebilirsek Türkiye’nin bu alanda yeni bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyorum. Biz de bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.

HER SEKTÖRDE KULLANILABİLİR

Kripto paraların dünyadaki kullanım alanlarının her geçen gün geliştiğini de sözlerine ekleyen Burak Çağdaş Çağlar şöyle devam etti:

“Burada en önemli konu regülasyonlar. Ülkeler bunları geliştirdiği ve yasal sınırları çizdiği sürece kripto paraların da kullanım alanları genişlemeye devam edecek. Genel olarak baktığımızda kripto paraların kullanım alanını kısıtlayan herhangi bir durum yok. Yani aslında bu paralar her sektörde kullanılabilir. Gerek güvenlik gerekse işlem hızı olarak baktığımızda blokzincir gelecekteki ödeme sistemleri teknolojilerinin tamamına hayat verecek bir altyapı sunuyor. Uzun vadede tahminimiz Bitcoin’in devletlerin ve merkez bankalarının rezerv parası olacağı ama gündelik hayatta Bitcoin değil, alt koinler kullanılacak. Yani günlük hayatta belli noktalarda TL yerine, ülke olarak çıkaracağımız dijital parayı kullanıyor olacağız. Yerli kripto paralar kesinlikle hayatımızın bir parçası olacaklar. Bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Kendi koinini yapmak isteyen şirket ve kuruluşlara bu konuda danışmalık ve teknik destek verebiliyoruz. Dünyadaki blokzincir geliştirme ve adaptasyon ağının bir parçası olmak adına yapılan yeniliklerin ülke bazında gerisinde kalmamamız çok önemli.”

Herkesi etkinlikteki standlarına davet eden ve Kripto Para Borsa yazılımları alanındaki çalışmaları ile dikkat çeken Teknolojik Bilişimin Kurucusu Erkan Kule Tübitak gibi bir çatı ile Türkiye'de bilimsel anlamda blockzincir teknolojisinin derinine inilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Konunun tüm dünyada yeni olması, belirli bir düzenin henüz olmamasının Türkiye'nin bu alanda öne geçmesi için bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Kule, 11. Kalkınma planında açıklanan blockchain tabanlı digital merkez bankası parası ile Türkiye'nin hamle yaptığını ve diğer ülkelere göre öne geçtiğini belirtti.

Bu durumun, ilerleyen zamanda gerekli regulasyonlar ile piyasanın oturması durumunda New York ve Londra gibi, İstanbul'un da dünyanın finans merkezi olmasına bir adım yaklaştıracağını söyledi.

Kendi koinini yapmak isteyen şirket ve kurumlara destek verdiklerini söyleyen Kule, bu güne kadar Türkiye'de 4 kripto para borsasının onlarca kripto para ile yazılımlarını geliştirdiklerini ileten Kule, blokzincir teknolojilerinin ileride sadece kripto para ile değil hayatı kolaylaştıran çeşitli uygulamalar ile de kendisini duyuracağını belirtti.

Hali hazırda geliştirdikleri kripto ile ödeme altyapısının testlerini yaptıklarını belirten Kule, regülasyonlar tamamlandığında hazır olmak istediklerini ifade etti.