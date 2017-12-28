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Bitcoin'in tahtı sallanıyor mu?

28.12.2017 - 12:15 | Son Güncelleme : 28.12.2017 - 13:06

Bitcoin fiyatında keskin düşüşlerin yaşandığı bir ortamda, bir başka dijital para öne çıkmayı başardı. Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar seviyesine çıktı.

Tokyo merkezli finansal hizmetler şirketi SBI Holdings ve bağlı ortaklığı SBI Ripple tarafından blok zinciri (Blockchain) teknolojisi kullanılarak geliştirilen dijital para Ripple XRP'nin fiyatı yüzde 20 artışla 1,43 dolar seviyesine çıktı. Ripple XRP, ulaştığı 54 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin ve Ethereum'un ardından üçüncü en büyük kripto para konumuna yükseldi.

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XRP'nin bir anda ön plana çıkmasından, SBI Holding ve SBI Ripple Asia'nın Japonya'da kredi kartı şirketleri ile blok zinciri (Blockchain) teknolojisinin kullanımı konusunda bir konsorsiyum oluşturduklarını açıklamaları etkili oldu.

Ripple XRP'nin değer kazandığı bugün Bitcoin fiyatı düne göre yüzde 6,51 düşüşle 14.377,02 dolar, ethereum ise yüzde 3.77 düşüşle 734,60 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Etiketler

  • piyasa değeri
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  • Ripple XRP
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