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"Bitcoin'in 20 bin doları görmesine 2 adım kaldı"

04.09.2019 - 17:47
"Bitcoin'in 20 bin doları görmesine 2 adım kaldı" | Bitcoin Haberleri

BitMEX CEO'su Hayes, Bitcoin'in 20 bin dolar düzeyini görmeye iki adım uzaklıkta olduğunu söyledi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğilimine yönelik olarak kripto para borsası BitMEX CEO'su Arthur Hayes, Bitcoin'in 20 bin dolar düzeyini görmeye iki adım uzaklıkta olduğunu söyledi. Hayes, Peru gezisi sonrası resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 11-12 Eylül'de Singapur'da düzenlenecek olan Invest:Asia etkinliğine de değinerek, "Gelecek hafta Invest Asia için Singapurda olanlar, çarşamba gecenizi boş bırakın. Doğrudan 20 bin doları göreceğiz" dedi.

Bitcoin'e yönelik iyimser görünümün devam etmesiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.85 artışla 10 bin 556 dolara yükseldi ve 189 milyar 112 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.6'sını oluşturdu.

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Toplam 2,624 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 2.79 ve yüzde 0.58 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Bitcoin SV düşerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 52'si düştü ve yüzde 12.29 ile en çok 60'ıncı sıradaki Energi değer kaybetti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 268 milyar 51 milyon dolarla 270 milyar dolara yaklaşırken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 9 milyar 571 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.85

2.Ethereum yüzde 0.21

3.Ripple yüzde 0.08

4.Bitcoin Cash yüzde 0.93

5.Litecoin yüzde 0.92

6.Tether yüzde 0.12

8.EOS yüzde 0.10

10.Monero yüzde 0.28 yükselirken

7.Binance Coin yüzde 2.79

9.Bitcoin SV yüzde 0.58 düştü.


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