Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 3 yılın zirvesinde | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları, 19 bin 371 dolar seviyesine kadar yükselerek 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, yaklaşık 3 yılın zirve noktası olan 19 bin 371 dolara kadar yükseldikten sonra saat 14.46 itibarıyla yüzde 1.52 oranında yükselişle 19 bin 340 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 347.57 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Analistlere göre, Bitcoin ve diğer birçok kripto para birimine artan ilginin kaynağında, birçok şirketin kripto para birimini alışverişte kabul etmesi ve Wall Street Borsası’nda işlem gören bazı kurumsal şirketlerin de yatırım araçları arasına Bitcoin’i de almaları da bulunuyor.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 560.98 milyar dolara döndü.

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Kripto para piyasalarında gelen alımlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 65’inin değeri düşerken, düşenlerden iki tanesi ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, gelen alımlarla hızla tırmanarak son 24 saatte yaklaşık 43 milyar dolarlık artışla, 239.18 milyar dolardan, 282.05 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,770 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,394 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.8’ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.46 artışla 18,761.95 dolar,

2.Ethereum yüzde 5.46 düşüşle 583.34 dolar,

3.XRP yüzde 2.39 düşüşle 0.63 dolar,

4.Tether yüzde 0.09 artışla 0.99 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.62 düşüşle 337.15 dolar,

6.Chainlink yüzde 4.27 düşüşle 15.17 dolar,

7.Litecoin yüzde 5.03 düşüşle 86.20 dolar,

8.Cardano yüzde 6.07 düşüşle 0.16 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.66 düşüşle 5.49 dolar,

10.Binance Coin yüzde 1.37 düşüşle 32.74 dolardan işlem görüyordu.

Paribu’nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avustralya’daki düzenlemeler şöyle anlatıldı:

"Avustralya yetkilileri blokzincir tabanlı varlıklara karşı olumlu yaklaşımlarını ve bunların ulusal ekonomiye bir teşvik olabileceği yönündeki görüşlerini sıklıkla dile getirmiştir. Ülkedeki düzenleyici birimler, kripto para birimlerinin kara para aklama ve diğer kriminal amaçlar için kullanımını engellemeye yönelik bilinen adımlarla birlikte, yasal ortamı kripto para birimiyle ilgili işletmeler için daha dostane yapmaya odaklanmışlardır.

Avustralya’daki düzenlemede "dijital varlık çeşitleri" de şöyle tanımlanıyor: Aşağıda sunulan metin yoğun olarak 2006 yılı Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansman Kanununa (AML/CTF) ve dijital para birimleri konusunda yapılan resmi görüşme metinlerine dayanmakta ve bu kaynaklardan alıntılar içermektedir. Avustralyada ne üzerinde anlaşılmış bir e-para tanımı ne de sanal para birimleriyle ilgili tek bir tanım vardır. Kanunlar ve düzenleyici kurumlar bunları yapılarına, fonksiyonlarına ve kısıtlamalarına göre farklı şekilde sınıflar ve buna göre davranır.

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