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Bitcoin'de 'Güney Kore' düşüşü

28.12.2017 - 08:33

Bitcoin, Güney Kore'de sanal para borsalarının kapatılabileceğinin açıklanması ardından düşüşünü sürdürdü.

Bitcoin, Güney Kore'nin spekülasyon çılgınlığının önüne geçmek amacıyla en azından bazı sanal para borsalarını kapatma seçeneklerinin gözden geçirildiğini açıklaması ardından düşüşünü sürdürdü.

Güney Kore, Bitcoin'un değerlenmesiyle birlikte küresel ilgideki artışın önemli bir noktası. Başbakan, Bitcoin'un ülkenin gençliği üzerindeki etkisine yönelik endişelerini dile getirmişti.

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Asya'nın dört numaralı ekonomisinin küresel işlemlerde bazı göstergelere göre beşinci sırada gelen sanal para Borsalarını kapatma yönünde bir adım atacağına ilişkin bir işaret henüz mevcut değil; buna karşın düzenleyicilerin bu varlıklara karşı uyarıda bulundukları yönünde haberler mevcut.

Bitcoin, Güney Kore haberinin ardından sınırlı kazancını geri vererek, Asya'daki işlemlerde yüzde 7.2 geriledi. Sanal para rekor seviyesinden yüzde 25 ekside bulunuyor.


Etiketler

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  • sanal para
  • Güney Kore
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