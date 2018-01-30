‹ Önceki Haber Apple'ın piyasa değeri geriledi Apple'ın piyasa değeri geriledi Sonraki Haber › JP Morgan'dan Türkiye için 'büyüme' açıklaması JP Morgan'dan Türkiye için 'büyüme' açıklaması

Bitcoin yatırımcısına uyarı: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

30.01.2018 - 11:51

Kripto para birimleri hackleniyor, çalınıyor ve hızlı düşüşler yaşıyor. Devletler ve finans dünyasının uyardığı bu para birimleri hakkında son uyarı da Deutsche Bank’tan geldi. Banka, “Tüm paranızı kaybedebilirsiniz” dedi.

Kripto para birimlerinin güvenilirliği konusunda dünyada herkesin aklında soru işaretleri var. Devletler ve finans dünyasından ise art arda olumsuz yorumlar geliyor. Paraların hızlı düşüşü, çalınması, hacklenmesi ve kaybedilmesi de bu yorumları teyit eder nitelikte. Deutsche Bank'ın Servet Yönetimi birimi kripto para birimlerine yatırım yapılmasını önermiyor. Birimin Genel Müdürü Markus Müller'e göre kripto paralara yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya.

CASINO ZİYARETİ GİBİ

Bitcoin gibi kripto paraların en sorunlu yanları ise yüksek oynaklık, olası fiyat manipülasyonu ve veri kaybı veya veri hırsızlığı. Müller, "Bunu önermiyoruz, yalnızca spekülatif yatırım yapan yatırımcılar için bir enstrüman. Yatırılan paranın tamamının kaybı ile ilgili ciddi bir riski var" dedi. Müller'e göre, yakın zamandaki fiyat artışları, piyasadaki mevcut durumun yol açtığı hayal gücünü yansıtıyor. Kripto para birimine karşı uyarı yapan tek kişi Deutsche Bank'tan Müller değil. Sabah'ın haberine göre, İspanya Merkez Bankası Başkanı Luis Maria Linde, kripto para birimlerinin çok büyük riskler taşıdığını söyledi. Avusturya Finansal Planlama Birliği de bitcoin yatırımlarını 'casino ziyareti' olarak tanımladı. Müller'e göre gelecekte kripto para birimlerini bir yatırım aracı olarak görmek için regülasyon, güvenlik ve şeffaflık şart. Güvenilirlik ve dokümantasyon gibi açıklar var ve hâlâ işin çok başındayız.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

ÇALINAN YARIM MİLYAR DOLAR SAHİPLERİNE GERİ DÖNECEK

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck'in piyasa değeri 534 milyon dolar olan 'NEM' adlı kripto para birimine ait şifrelenmiş kodlar çalındı. Bitcoin hariç bütün kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıklayan Coincheck, mevcut rezervin yüzde 90'ına tekabül eden bu paranın 260 bin NEM sahibine geri ödeneceğini duyurdu. Japonya'da daha önce de 2014 yılında bitcoin ticaretinin yüzde 80'ini yöneten Mt-Gox adlı kripto para borsası 400 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i kaybetmiş ve iflas etmişti.

ARSENAL'DEN KRİPTO ANLAŞMA

Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, CashBet ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla, CashBet Coin kripto para birimini tanıtacak. Sponsorluk anlaşmasıyla Arsenal'in nasıl bir bütçe elde edeceği açıklanmadı. Kulübün Ticari Sorumlusu Vinai Venkatesham, "CashBet ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

ABD'DEN DEV BANKALARA CEZA

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen soruşturmalarda sona gelindi. ABD'de vadeli işlemler piyasasını izleyen Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) UBS, Deutsche Bank ve HSBC'ye ceza vermesi bekleniyor. UBS ve Deutsche Bank'a 10 milyon dolar, HSBC'ye ise daha az bir ceza verilecek.


‹ Önceki Haber Apple'ın piyasa değeri geriledi Apple'ın piyasa değeri geriledi Sonraki Haber › JP Morgan'dan Türkiye için 'büyüme' açıklaması JP Morgan'dan Türkiye için 'büyüme' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
120.334 Değişim: -0,42% Hacim : 3.295 Mio.TL Son veri saati : 13:19
Düşük 119.917 30.01.2018 Yüksek 120.949
Açılış: 120.214
3,7776 Değişim: -0,19%
Düşük 3,7745 30.01.2018 Yüksek 3,7993
Açılış: 3,7847
4,6915 Değişim: 0,07%
Düşük 4,6793 30.01.2018 Yüksek 4,7005
Açılış: 4,6881
163,27 Değişim: -0,03%
Düşük 162,47 30.01.2018 Yüksek 163,56
Açılış: 163,31
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.