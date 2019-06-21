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Bitcoin rekor kırdı! Yükseliş eğilimi sürüyor

21.06.2019 - 17:34 | Son Güncelleme :
Bitcoin rekor kırdı! Yükseliş eğilimi sürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimlerinin en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in TSİ 13:43'te 9 bin 809 dolar ile yılın yeni rekor düzeyini görmesinin ardından piyasada görülen artış eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 60'ı yükseldi.

Toplam 2 bin 273 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 9 bin 809 dolarla en son Mart 2018'de görülen düzeylere yükselirken, piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 5.26 artışla 9 bin 794 dolara döndü. Bitcoin, 174 milyar 64 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 57.9'unu oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 60'ında etkili olan artışa yüzde 21.04 ile 73'üncü sıradaki Egretia öncülük ederken, en büyük 10'dan da yüzde 6.50 ile en çok Ethereum yükseldi.

Genel artış eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 4.1 artışla 300 milyar 596 milyon dolar olarak hesaplandı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 68 milyar 526 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.26

Ethereum yüzde 6.50

Ripple yüzde 3.04

Litecoin yüzde 2.10

Bitcoin Cash yüzde 4.68

EOS yüzde 3.31

Binance Coin yüzde 2.89

Bitcoin SV yüzde 2.68

Tether yüzde 0.40

Stellar yüzde 2.24 yükseldi.


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